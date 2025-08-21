Sept clubs sudistes et autant de raisons de suivre leur saison

jeu, 21. aoû. 2025

Le championnat de 2e ligue fribourgeoise de football commence ce week-end.

Présentation des attractions de la saison avec les sept clubs de la région.

Le FC Gumefens/Sorens vise la promotion ratée de peu la saison dernière.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Quatorze équipes (dont sept du Sud fribourgeois) au départ, 182 matches au calendrier, 546 points (au maximum) à distribuer, un promu et deux relégués (au minimum) à l’arrivée: le nouveau championnat de 2e ligue peut débuter. Par une première journée sans choc ni derby. Au contraire de la 26e et dernière, qui mettra aux prises Gumefens/Sorens et Schoenberg. Deux principaux favoris à la promotion selon les sept entraîneurs de la région interrogés (lire cidessous).

Ces derniers, avec le concours de La Gruyère, vous disent pourquoi il faudra…

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
Abonnez-vous

Acheter le PDF

Annonces Emploi

Annonces Événements

Annonces Immobilier

Annonces diverses