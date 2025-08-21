Sur le tartan, Quentin Morard court au talent

La Soirée populaire sur piste se déroule ce vendredi au stade de Bouleyres. Coleader de la Coupe La Gruyère, le Marsensois Quentin Morard espère y réaliser une bonne affaire.

GLENN RAY

ATHLÉTISME. La Soirée populaire sur piste débouchera-t-elle sur une nouvelle victoire du CS Le Pâquier ce vendredi soir (dès 18 h 20) au stade de Bouleyres? Les coureurs du club gruérien survolent la Coupe La Gruyère depuis le début de la saison. Preuves en sont les classements généraux codominés par Logan Etter et Quentin Morard chez les hommes, ainsi que par Axelle Genoud chez les femmes.

Avec 469 points, à égalité parfaite avec son coéquipier vuadensois, Quentin Morard pourrait réaliser une bonne affaire sur le tartan de Bouleyres. «Le plat et la distance de 5000 m me conviennent bien, mais je n’ai…