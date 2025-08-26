Sylvain Monney confirme

ATHLÉTISME. Tenant du titre cantonal sur 5000 m, Sylvain Monney a fait coup double vendredi à la Soirée populaire sur piste. A Bulle, le Fribourgeois de 26 ans s’est imposé en 14’52, échouant à… trois secondes de son record personnel établi en 2024. «J’aurais peut-être eu les jambes pour le battre, mais je n’avais pas la même confiance, précise l’universitaire. Je viens de finir mon bachelor en droit et j’ai dû mettre la course entre parenthèses pendant deux mois.»

Venu pour se tester, Sylvain Monney est reparti de Bouleyres, avec le plein de confiance et de plaisir. «Comme mon objectif n’était pas de gagner, j’ai pu profiter de l’ambiance extraordinaire de cette course», savoure-t-il.

«Pression en moins»

Entraîné par le Riazois Fabien Chaudoye, Sylvain Monney va désormais se concentrer…