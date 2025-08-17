Tous les amours sont dans la nature

Samedi cinéma

PAR YANN GUERCHANIK

AMOUR. Désir, Rêves et Amour passent tous les trois sur les écrans fribourgeois désormais. Les volets de la trilogie d’Oslo au complet, qu’on peut ouvrir dans n’importe quel ordre. Avec Amour, Dag Johan Haugerud rebat les cartes pour parachever son exploration de l’intime. D’autres personnages pour une nouvelle partie.

Arrivé au bout de ce triptyque, on en vient à se dire que ce cinéaste norvégien n’a guère son pareil pour formuler des équations atypiques qui nous font réfléchir autrement. Cette fois c’est l’histoire d’une urologue hétérosexuelle assistée par un infirmier homosexuel. Elle doit souvent annoncer à ses patients des ablations de la prostate. Elle le fait avec douceur, en insistant sur les effets déplaisants, une perte de la fonction érectile…