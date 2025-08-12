Tribune libre

Parcomètres, la ville appuie sur le champignon

A propos des tarifs de stationnement.

En ce vendredi après-midi 8 août, les rues de Bulle ne sont pas encombrées par la circulation, tant s’en faut. Par conséquent, les places de parc disponibles sont très nombreuses.

Ce qui n’empêche pas nos autorités communales de mandater deux agents pour sillonner nos rues en quête d’infractions et donc d’amendes. Le comble est que ces deux agents ne sont pas les contractuels habituels, certainement en vacances, à se reposer de leurs interminables mais fatigantes promenades quotidiennes. Non, en ce vendredi, pour ne rien perdre de la précieuse manne, ce sont des collaborateurs de Securitas! Peut-être les mêmes qui arpentent nos rues à vélo le soir pour décorer le pare-brise de ceux qui auraient eu le…