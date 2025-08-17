Trois de chute pour le FC Bulle

Deux c'est assez, trois c'est trop. Jusqu'alors invaincu, le FC Bulle s'est incliné lors de la 3e journée de Promotion League en ayant pourtant dominé les débats. Problème: les Gruériens ont été punis au moindre égarement défensif. Les espoirs rhénans ont ainsi marqué trois fois en première période (20e, 36e et 40e).

Trois buts auxquels le FC Bulle a immédiatement répondu par l'intermédiaire de Giordano (22e) et Malula (37e). Las pour les quelque 500 spectateurs, les Bullois n'ont pas trouvé la faille en seconde période malgré plusieurs occasions franches.

Avec huit encaissés en trois journées, le FC Bulle doit désormais resserrer les rangs avant de se rendre à Paradiso samedi prochain.

Retrouvez l'analyse et le compte-rendu de Bulle-Bâle M21 (2-3) dans La Gruyère de mardi.