Un instant apprivoisé par Chloé Lambert

La poterie de Gruyère disparaîtra à la fin de l'année

La poterie de Gruyère vit ses derniers instants.

L’atelier Dubuis-Bosshard, son seul fabricant, annonce en effet sa fermeture pour la fin 2025.

Retour sur l’histoire d’une manufacture à part.

ANAÏS REY

ARTISANAT LOCAL. La décision n’a pas été facile à prendre, mais Pierre Dubuis parle désormais d’u…