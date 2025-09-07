«On a parfois des regrets»

Lanterne rouge de 1re ligue de skater hockey, le SHC La Roche n’échappera pas aux play-out. Fabien Müller et ses coéquipiers lutteront jusqu’au bout, même si leur avenir s’écrira «à 95%» en 2e ligue.

GLENN RAY

SKATER HOCKEY. Lanterne rouge du groupe A de 1re ligue, le SHC La Roche accueille le cinquième, Bienne, ce dimanche (14 h). Même en cas de succès, la formation gruérienne n’échappera pas aux play-out contre la relégation. «Nous jouerons nos cinq derniers matches, comme les play-out, avec le couteau entre les dents», assure le capitaine Fabien Müller.

Le Gumefensois de 29 ans ne se fait toutefois pas d’illusion: «Si nous parvenons à nous sauver, il y a 95% de chances que nous demandions à jouer en 2e ligue la saison prochaine.» Un troisième échelon national que les Rochois auraient…