«On veut prouver qu’on a notre place en LNA»

Le Judo-Club Romont a fêté son premier succès dans l’élite suisse samedi à Yverdon. Le jeune Glânois Malo Le Borgne savoure.

QUENTIN DOUSSE

JUDO. Le troisième tour aura été le bon pour le Judo-Club Romont. Samedi à Yverdon, les hommes de Yoshiyuki Hirano et de Joël Grandjean ont glané leurs trois premiers points de la saison au championnat de Suisse par équipes. Bon pour le moral, mais pas que. «C’était important de débloquer notre compteur pour prouver notre légitimité de combattre en Ligue nationale A, embraie Malo Le Borgne. Personne n’en doutait, mais fallait-il encore le confirmer.»

Le policier de 22 ans a été le premier à imposer sa loi contre l’équipe hôte, par ippon sur un mouvement arrière. Lorcan Durussel, Luca Wyler et le néophyte Loris Perosa battus, c’est Paula Dinis qui a…