5,3 millions pour les études

Le Conseil d’Etat demande 5,3 millions pour planifier la rénovation complète du bâtiment de la HEG-FR, vétuste et énergivore.

HEG-FR. Le Conseil d’Etat sollicite au Grand Conseil l’octroi d’un crédit d’étude de 5,3 millions de francs pour préparer la rénovation intégrale du bâtiment de la Haute Ecole de gestion (HEG-FR), à Fribourg. Construit entre 1972 et 1975, l’édifice n’a pratiquement pas été assaini depuis et ne répond plus aux normes actuelles en matière d’énergie, de sécurité et de confort.

Plus de 1000 étudiants et 400 collaborateurs fréquentent le site, rejoints chaque année par 2200 employés de l’Etat en formation continue. Mais l’isolation défaillante entraîne des températures extrêmes, aggravées par des installations vieillissantes, explique le Conseil d’Etat dans un…