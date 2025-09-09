Aucun citoyen élu au Conseil communal

RUE. Les citoyens du cercle électoral de Chapelle étaient appelés dimanche à élire un de leur représentants au sein du Conseil communal de Rue à la suite de la démission de Marcel Haller fin juin. Aucune liste n’ayant été déposée, l’élection était ouverte. Au final, 14 citoyens ont récolté des voix. Sylvie Faillétaz est arrivée en tête avec 12 suffrages. En octobre 2024, la Glânoise s’était présentée au Conseil général et n’avait pas été élue. A égalité de voix avec un concitoyen, elle avait perdu au tirage au sort. Dimanche, elle a devancé Christine Gremaud (7) et Guillaume Tâche (4). D’autres ont récolté entre deux et une voix. Selon le syndic de Rue, Joseph Aeby, tous les candidats devront se prononcer cette semaine sur une participation à un deuxième tour. On saura vendredi si un…