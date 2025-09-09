Avant la votation, visite guidée de la vétuste Prison centrale

En vue de la votation du 28 septembre sur le projet de construction d’une nouvelle Prison centrale à Bellechasse, le Conseil d’Etat a invité la presse à visiter le site de la Basse-Ville, à Fribourg. Un lieu vétuste, où les conditions de travail et de détention ne sont plus adaptées.

ERIC BULLIARD

REPORTAGE. Bien sûr, en pénétrant dans la Prison centrale, on s’attendait à ces barreaux, à ces portes toujours fermées à clé, à ces couloirs où s’alignent les cellules. Et à ces hauts murs, à ces barbelés. De là à imaginer cette sensation d’étouffement, cette impression que tout est étriqué, serré, vieux… Mais «vous remarquez que tout est propre», souligne Alain Sauteur, chef de la division Prison centrale de Fribourg. Avec Guido Sturny, directeur de l’Etablissement de détention fribourgeois, il…