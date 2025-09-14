Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

7e journée

QUENTIN DOUSSE

Après le nul 0-0 à Bavois, le FC Bulle reçoit le FC Bienne ce dimanche (15 h) à Bouleyres.

Hors jeu. Kisisa est blessé, tandis qu’Azemi est incertain.

Enjeu. Gagner à Bouleyres pour retrouver la première moitié du tableau de Promotion League. Plus facile à dire qu’à faire pour un FC Bulle couchant sur 9 matches sans succès à la maison. Le dernier en date remonte au 23 février face au… FC Bienne (1-0). L’occasion est donc belle pour briser cette série qui n’intéresse guère Jean-Philippe Lebeau. «Qu’on joue à domicile ou à l’extérieur, nos principes de jeu restent identiques, élude l’entraîneur bullois. Gardons la même maîtrise du ballon tout en soignant les transitions pour ne pas subir les vagues adverses.»

L’adversaire. Le FC Bienne n’est plus…