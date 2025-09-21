Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

8e journée

GLENN RAY

Le FC Bulle se déplace en terres tessinoises pour y affronter Lugano M21 ce dimanche (16 h).

Hors jeu. Kuzmanovic et Kisisa sont blessés, Mobulu et Mulliqi suspendus.

Enjeu. Quatorzièmes de Promotion League, les Gruériens campent sur cinq matches sans succès en championnat. «Même si ça sera un long dé- placement et une journée délicate à gérer, c’est le moment d’aller chercher une victoire», estime l’entraîneur Jean-Philippe Lebeau. Qui attend que ses joueurs soient «décisifs dans les deux surfaces, et plus compétiteurs. Il n’y a que comme ça qu’on prendra des points.»

L’adversaire. Une attitude qui doit permettre aux Bullois de passer l’épaule face aux espoirs luganais. «A l’image de Paradiso, cette équipe va mettre beaucoup d’envie et d’agressivité…