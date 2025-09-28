Avant le coup d’envoi

PROMOTION LEAGUE

9e journée

GLENN RAY

Après le nul 1-1 face à Lugano M21, le FC Bulle accueille le FC Schaffhouse ce dimanche (15 h) à Bouleyres.

Hors jeu. Kuzmanovic est blessé, Giordano suspendu. Mobulu et Mulliqi font leur retour au jeu.

Enjeu. Le FC Bulle n’a toujours pas engrangé le moindre point à Bouleyres cette saison. Une anomalie que les Gruériens comptent corriger ce dimanche. «C’est notre devoir, confirme le coach Jean-Philippe Lebeau. Il faudra se montrer confiant et compter sur le soutien du public.» Un succès permettrait également aux Bullois de mettre fin à une série de six matches sans victoire. «Même si nous avons eu moins de maîtrise, nous avons fait un très bon match contre Lugano M21. Le contenu est bon. Je suis convaincu que ça va finir par tourner au niveau des…