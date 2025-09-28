BASKETBALL

L’heure est à la reprise pour Elfic Fribourg. Les vice-championnes de Suisse accueillent les Valaisannes d’Hélios ce samedi (17 h 30) à la salle Saint-Léonard pour la 1re journée de Ligue nationale A.
Deux ans après l’accident mortel de Romont qui a coûté la vie à un motard de 18 ans, l’automobiliste impliqué a comparu devant le Tribunal de la Glâne. Il est accusé d’homicide par négligence. Son avocat a plaidé l’acquittement.
VALENTIN CASTELLA
ROMONT. Mardi 10 octobre 2023. Il est 22 h 10 lorsqu…