BASKETBALL

sam, 27. sep. 2025

L’heure est à la reprise pour Elfic Fribourg. Les vice-championnes de Suisse accueillent les Valaisannes d’Hélios ce samedi (17 h 30) à la salle Saint-Léonard pour la 1re journée de Ligue nationale A.

Sports

