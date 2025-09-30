A bon entendeur

RTS 1, MARDI, À 20 H 10

Médicaments à l’unité: économie ou illusion?

Les coûts de la santé explosent en Suisse, nos primes d’assurance aussi. Chaque année, plus de 600 millions de francs de médicaments partent à la poubelle. Du gaspillage souvent lié à des emballages mal adaptés aux traitements prescrits par les médecins. Pour changer la donne, certains pharmaciens testent la distribution des pilules à l’unité. Est-ce une vraie solution pour réduire les coûts de la santé ou de la poudre aux yeux? ■