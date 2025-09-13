COURSE À PIED

Une bénichon sportive à Ursy

Ursy accueille ce samedi la 4e Course de la bénichon. Quelque 200 coureurs s’élanceront sur la distance phare de 10,71 km ou sur le tracé de 8 km. Le départ de l’épreuve principale est fixé à 11 h. GR

Plus de 350 coureurs au départ du Lussy

La Course des Hameaux attend plus de 350 coureurs ce samedi au départ du centre sportif du Lussy. Le départ de la course principale de 13 km sera donné à 9 h 30, alors que les parcours populaires et enfants partiront dès 9 h 45. GR