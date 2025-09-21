Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

CE SAMEDI, c’est la journée portes ouvertes aux TPF. Portes ouvertes à l’arrêt, évidemment. Car, comme le disait l’avertissement dans les compartiments des trains italiens quand on pouvait encore ouvrir les fenêtres des wagons: è pericoloso sporgersi (il est dangereux de se pencher).

A QUELLE VITESSE nous avons intégré dans nos esprits la venue de Rolex, c’est dingue. Regardez bien: ces grues qui tournent sur les chantiers à Bulle sont comme la trotteuse d’une Day-Date, «la montre d’un monde global, multiculturel et en mouvement permanent», à en croire la publicité de Rolex.

IL A FALLU LA QUESTION de deux députés qui demandaient le remplacement du conseiller national Nicolas Kolly de son poste au sein du conseil d’administration du Groupe E pour apprendre, dans la…