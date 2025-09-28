Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

UN QUART DE LA POPULATION FRIBOURGEOISE est au bénéfice d’une réduction des primes d’assurance-maladie. Nous pouvons faire beaucoup mieux, et atteindre les 50% (le double) l’année prochaine, puis, en tablant sur une hausse raisonnable de 10% par année, en 2031, tous les Fribourgeois seront aidés par leurs propres impôts pour financer les caisses-maladie. Quoi de plus juste?

PARMI LES NOMS des taureaux lauréats au 125e Marché-Concours de Bulle, mardi dernier, citons Lancelot. Lance qui? Lancelot, de la Table ronde, le héros absolu de l’amour courtois. L’amour quoi? L’amour courtois, c’est l’amour chaste (pour faire court) au Moyen Age. Chaste? Eh bien, pour un taureau, c’est héroïque.

ANALYSES STATISTIQUES du canton. La tranche d’âge de la population la plus représentée…