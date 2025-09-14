VUADENS

Danièle Wicht s’est endormie paisiblement le mercredi 20 août, dans sa 83e année. La célébration du dernier adieu a eu lieu en l’église de Vuadens.

Danièle est née le 27 décembre 1942 à Berne, dans le foyer de Germaine et Henri Wicht, une famille francophone d’origine fribourgeoise. Avec son frère Gérard né en 1953, elle a passé son enfance et sa scolarité dans cette ville, devenant parfaitement bilingue. Alors qu’elle était âgée de 12 ans, son papa est décédé dans un accident au service militaire, ce qui l’a affectée et beaucoup marquée.

Dans son jeune âge, Danièle a pu séjourner quelques mois à Londres, en Angleterre, en tant que fille au pair. Durant toute sa vie, elle a fait référence à ce séjour, qui a été l’événement de sa jeunesse et l’a enrichie en lui montrant une autre…