De Gaulle et le chancelier

14 septembre 1958, à Colombey-les-Deux-Eglises. Charles de Gaulle, fraîchement investi des pleins pouvoirs à la faveur de la guerre d’Algérie, s’impatiente. Le chancelier allemand Konrad Adenauer et sa délégation ont du retard. Ils se sont égarés sur les routes de la Haute-Marne, mais finissent par arriver. La rencontre au sommet entre les deux hommes d’Etat peut commencer. Ce tête-à-tête doit sceller une nouvelle entente entre les deux pays après les treize années de méfiance et de ressentiment qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et l’occupation allemande de la France. Mais très vite, le dialogue se tend et des divergences politiques apparaissent, notamment sur la question du nucléaire... ■