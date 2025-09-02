De la sciure, du cran et des larmes

Commentaire

GLENN RAY

Il y a d’abord la sciure, dont Benjamin Gapany avait été privé deux mois durant à la suite d’une blessure au genou. Des petites particules de bois avec lesquelles il n’a pu renouer que quatre semaines avant la fête fédérale à Mollis. Un laps de temps dérisoire pour retrouver sa forme, ses prises et ses sensations. Un laps de temps qui n’a pas découragé le colosse de Marsens. Pas même quand son adducteur a décidé de le lâcher à quatorze jours du rendezvous glaronnais. Malgré la douleur et les doutes, il n’a jamais cessé de croire en sa lutte.

Une lutte qu’il a été contraint de modifier dès sa deuxième passe à la Glarnerland Arena. Son genou lui jouant à nouveau des tours, il a eu l’intelligence de s’adapter et le courage de s’accrocher. Modèle d’abnégation et de…