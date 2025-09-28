Fribourg.swiss, nouvelle marque de la promotion économique

Pour les 25 ans de son magazine annuel, la Promotion économique du canton fait peau neuve, avec la nouvelle marque fribourg.swiss. Elle a choisi le thème du luxe pour cette édition anniversaire.
XAVIER SCHALLER
ÉCONOMIE. Fribourg Network Freiburg disparaît, remplacé par Fribourg.swiss. La Promotion économique du canton de Fribourg (PromFR) adopte pour son magazine annuel cette nouvelle marque, jugée «plus claire, plus lisible et mieux adaptée aux publics externes». Ce changement intervient à l’occasion de la 25e édition, dans laquelle PromFR célèbre l’excellence fribourgeoise, avec un numéro intitulé Fribourg WOW! Luxury, Excellence, Prestige.
Tout un programme qui a été présenté sur le campus Richemont, pionner dans ce secteur puisque installé depuis plus de cinquante ans à…