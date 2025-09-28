Fribourg.swiss, nouvelle marque de la promotion économique

sam, 27. sep. 2025

Pour les 25 ans de son magazine annuel, la Promotion économique du canton fait peau neuve, avec la nouvelle marque fribourg.swiss. Elle a choisi le thème du luxe pour cette édition anniversaire.

XAVIER SCHALLER

ÉCONOMIE. Fribourg Network Freiburg disparaît, remplacé par Fribourg.swiss. La Promotion économique du canton de Fribourg (PromFR) adopte pour son magazine annuel cette nouvelle marque, jugée «plus claire, plus lisible et mieux adaptée aux publics externes». Ce changement intervient à l’occasion de la 25e édition, dans laquelle PromFR célèbre l’excellence fribourgeoise, avec un numéro intitulé Fribourg WOW! Luxury, Excellence, Prestige.

Tout un programme qui a été présenté sur le campus Richemont, pionner dans ce secteur puisque installé depuis plus de cinquante ans à…

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
Abonnez-vous

Acheter le PDF

Annonces Emploi

Annonces Événements

Annonces Immobilier

Annonces diverses