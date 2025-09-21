HOCKEY SUR GLACE

1

A Epagny, la Gruyère a fêté «son» grand Benjamin Gapany

LUTTE SUISSE. La Fête cantonale fribourgeoise des espoirs, remportée par le Grandvillardin Yannick Suchet dans la catégorie principale (2007-2009), a permis de sacrer Benjamin Gapany. Vainqueur de sa deuxième couronne fédérale le 31 août dernier à Mollis (GL), le Marsensois de 30 ans a été ovationné samedi soir par son club de la Gruyère, ses fiers garçons lutteurs et la grande famille de la lutte. Au total, plus de 500 personnes …