HOCKEY SUR GLACE

sam, 20. sep. 2025

Le Gumefensois Axel Simic évoluera sous le maillot du Lausanne HC dès la saison prochaine, selon une information du Blick. Un club pour lequel l’actuel attaquant de Kloten, âgé de 26 ans, avait déjà évolué entre 2014 et 2019.

