HOCKEY SUR GLACE

Le Gumefensois Axel Simic évoluera sous le maillot du Lausanne HC dès la saison prochaine, selon une information du Blick. Un club pour lequel l’actuel attaquant de Kloten, âgé de 26 ans, avait déjà évolué entre 2014 et 2019.
LUTTE SUISSE. La Fête cantonale fribourgeoise des espoirs, remportée par le Grandvillardin Yannick Suchet dans la catégorie principale (2007-2009), a permis de sacrer Benjamin Gapany. Vainqueur de sa deuxième couronne fédérale le 31 août dernier à Mollis (GL), le Marsensois de 30 ans a été ovationné samedi soir par son club de la Gruyère, ses fiers garçons lutteurs et la grande famille de la lutte. Au total, plus de 500 personnes …