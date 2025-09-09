Ils ont fait le week-end dans le Sud

LA DISPARITION
Le FC La Tour/Le Pâquier a perdu plus qu’un match – 5-4 contre Sense-Oberland – ce week-end. Président de 2001 à 2004, puis de 2023 à ce jour, Bernard Steinhelber (photo) s’en est allé des suites d’un cancer courageusement combattu, à 72 ans. «C’est une grande perte pour ses proches ainsi que pour la grande famille du FC», regrette Maxime Afonso, cent fois reconnaissant. «Bernard a été derrière moi comme jeune joueur à l’époque et comme jeune entraîneur aujourd’hui. Il était amoureux de ce club pour qui il a tout fait (n.d.l.r.: dont la fondation du soulier d’or, le club de sponsors). Je le vois encore soulever la Coupe fribourgeoise en mai dernier. C’est l’image que je garderai de cet incroyable passionné.» A toute sa famille et à ses amis, La Gruyère adresse sa profonde…