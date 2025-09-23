Ils ont fait le week-end dans le Sud

mar, 23. sep. 2025

LA FRUSTRATION
Châtonnaye/Middes a de quoi être frustré de son début de saison en 2e ligue. Défaits vendredi soir 3-1 à domicile par Sense-Oberland, les Glânois comptent zéro point après sept journées. A première vue, le bilan est mauvais. Mais, à cinq reprises, les protégés de Sébastien Conus n’ont perdu que d’un seul but. Pour sa quatrième saison dans l’élite cantonale, Châtonnaye/Middes poursuivra sa bataille pour le maintien ce samedi à Villars-sur-Glâne.

LE CHIFFRE 8
 Comme le nombre de buts concédés dimanche par Châtel-Saint-Denis en 2e ligue interrégionale féminine. Au Lussy, les joueuses d’Yvan Hunziker se sont inclinées 8-3 contre Xamax. Pire défense avec 20 buts encaissés, l’équipe châteloise n’a engrangé qu’un seul point en cinq journées. Seul Team Chablais fait pire avec 0…

