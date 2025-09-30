Ils ont fait le week-end dans le Sud

LA COPIE PARFAITE

Samedi au stade des Marais, Jeremy Monney a rendu une copie parfaite lors de la victoire 5-2 de Gumefens/Sorens contre Chiètres dans le choc de 2e ligue. Impliqué sur les trois premières réussites (un but et deux passes décisives), l’attaquant riazois, associé à Fabio Mazzoccato et Moctar Diahaby, a permis à son équipe de rester invaincue (et leader) après huit journées. «On a réussi à élever le niveau et à réaliser un vrai match référence, explique-t-il. A nous de rester solides. De gros matches arrivent», prévient le joueur de 22 ans. A commencer samedi à Châtel-Saint-Denis.

LA PHRASE

«Même sans nos deux meilleurs buteurs, les gars ont réussi à accrocher une victoire d’équipe» CSABA VIGH, ENTRAÎNEUR DE HAUTE-GRUYÈRE, SOULAGÉD’AVOIR BATTU SCHOENBERG 3-2 À LA 89e…