Infrarouge

FRANCE 2, MERCREDI, À 22 H 55
Eduquons nos fils?
Dans notre société, les violences physiques et psychologiques sont dans leur immense majorité perpétrées par les hommes. Au-delà des drames humains qu’elles provoquent, ces violences ont un coût colossal pour la société: dépenses de santé, frais de justice, indemnisation des victimes. Une charge financière et sociale qui pèse sur l’ensemble de la collectivité. Au lendemain de l’affaire Gisèle Pelicot, ce film donne la parole à des hommes qui veulent que les choses changent. Si chacun d’entre eux s’est, un jour, reconnu dans ces statistiques, ils ont tous pris du recul sur leurs comportements passés et racontent l’évolution de leur rapport à la virilité et à ses injonctions. ■