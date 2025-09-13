L’étrangeté d’une enquête peu ordinaire

LIVRES

Chirine Sheybani

INCONNUE

Cousu Mouche, 168 pages

Elle aurait pu suivre la mode et en faire un polar régional, bien serré. Le point de départ s’y prêtait, le développement de l’intrigue aussi. Chirine Sheybani flirte avec le genre, mais le transcende par son écriture, par ses ruptures, ses ellipses, ses changements de points de vue. Par l’atmosphère d’étrangeté séduisante qu’elle parvient à créer tout au long d’Inconnue. Ce quatrième roman confirme la voix singulière de la Genevoise, révélée par Nafasam, prix Lettres Frontière 2019.

Un soir d’orage, au Montrond, dans le Jura français, un paysan entend des cris. Il trouve une femme assise par terre, détrempée, blessée à une cheville, l’imperméable déchiré. Elle ne se souvient de rien, même pas de son identité, ni de ce qui lui est…