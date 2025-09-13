A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade du Glaney, samedi à 17 h 30
CS Romontois vs AS Italiana
Un match et un joueur à suivre
Bryan Rodrigues
28 ans, milieu de terrain du CS Romontois «Marquer le but de la victoire à la dernière minute samedi passé à Lyss (1-2) était un plaisir. Encore plus après avoir commencé sur le banc: ça permet d’envoyer un message à l’équipe et au coach. Même si c’est toujours difficile à accepter, être remplaçant était justifié. Entre mes vacances et mon carton rouge durant la préparation, je dois prouver que j’ai ma place. Cette saison, je partage d’ailleurs le brassard de capitaine avec Chris (Fornerod). En tant que Romontois pure souche, cette responsabilité me plaît. Je me fais vieux (rires) et j’ai envie de trouver les bons mots pour guider les plus jeunes. C’est d’ailleurs ce que j’espère…