A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade Saint-Germain à Savièse, samedi à 18 h
FC Savièse vs CS Romontois
Un match et un joueur à suivre
Ardit Meha
18 ans, gardien du CS Romontois
«Le week-end passé, c’était plutôt tendu face à une belle équipe d’Italiana. Mais on l’a battue 1-0 et obtenu notre premier blanchissage cette saison (n.d.l.r.: et depuis onze matches en championnat). On a vraiment subi avant la mi-temps. On a fait le dos rond, en attendant d’avoir une occasion, car on sait qu’on est efficaces devant. Paradoxalement, je n’ai pas eu beaucoup de travail. A Savièse samedi, on devra de nouveau être rigoureux défensivement, et trouver un équilibre pour attaquer tous ensemble. Les Valaisans sont peut-être moins bien classés, mais notre championnat est toujours très serré. Personnellement, je m’entraîne à Romont et au…