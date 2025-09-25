A l’affiche en 2e ligue interrégionale

Stade du Glaney à Romont, samedi à 17 h 30

CS Romontois vs FC Bosporus

Un match et un joueur à suivre

Sherif Gagigo

27 ans, attaquant du CS Romontois

«Ce match nul à Savièse (2-2) a été frustrant, surtout avec cette égalisation concédée à la 92e minute. Mais ça n’enlève rien à notre bon début de saison, auquel je m’attendais. Nous avons un effectif de qualité et ambitieux. L’objectif du club est le top 5, mais, personnellement, je ne m’en contenterai pas: le podium est jouable (sourire). Pour ma quatrième saison à Romont, je n’ai pas envie de lutter une nouvelle fois contre la relégation. Mon ancienneté prouve que je me sens bien au club. Avec les années, je suis naturellement devenu un cadre et j’aide volontiers mes coéquipiers dans le vestiaire. Sur le terrain, j’ai toujours la…