A l’affiche

BULLE

Trace-Ecart et la Distillerie: Les élucubrations de dA/Ni de Bolzopolis, exposition des œuvres de Dany Walker. Jusqu’au 28 septembre (horaires étendus jusqu’à 21 h les jeudis, vendredis et samedis à la Distillerie avec la présence de Dany Walker). Rens. www.traceecart.com. Sa-di 11-17h, je-ve 16-19 h.

Galerie Osmoz: La Gruyère, un patrimoine en peinture, exposition jusqu’au 2 novembre. Rens. www.galerieosmoz.ch. Sa-di, je-ve 14-18 h.

Jardins de Sainte-Croix: Format Mondial, exposition littéraire à ciel ouvert mettant en lumière quinze textes d’artistes fribourgeois sur le thème des voyages. Tous les jours.

CHÂTEAU-D’OEX

Galerie Paltenghi: exposition des œuvres de Guerino Paltenghi. Jusqu’au 20 septembre. Sa, me-ve 14-18 h.

Musée du Pays-d’Enhaut: exposition des œuvres de David…