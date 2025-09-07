A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Rés. obligatoire www.electrobroc.ch. Sa 10h et 14 h, lu-ve 14 h.

BULLE

Place du Marché: marché. Sa 8-13 h.

Terrain synthétique zone sportive Bouleyres: Walking football pour seniors, variante du foot en marchant. Ma dès 10 h.

Trace-Ecart: Voyage dans les Métamorphoses, lecture musicale avec Céline Cesa, comédienne, et Philippe Savoy, saxophoniste. www.traceecart.com. Di 17h30.

Hôtel de Ville: séance d’information publique concernant le lancement de la révision du plan d’aménagement local et de la démarche participative qui l’accompagne. Lu 19 h.

Centre ville: vente de produits de Bénichon par le Club Inner Wheel au profit de la Conférence St-Vincent de Paul de la Gruyère. Sa 8-12 h.

CHARMEY

Forge de la Tzintre: visite de la grange-exposition…