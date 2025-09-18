A l’agenda

BROC

Electrobroc: isite guidée en individuel. Réservation obligatoire www.electrobroc.ch. Lu-me-ve 14h, sa 10 h et 14 h.

BULLE

Place du Marché: marché. Je et sa 8-13 h.

Trace-Ecart: jazz session avec le trio de jazz et de musique improvisée Atrium. www.traceecart.ch. Ve 20h30.

Ebullition: Les Improvisibles s’emparent du concept mythique d’Ebull: le blindtest. www.ebull.ch. Je 20h.

Le Moderne: concert de Mielo, dans le cadre des concerts des Cartons du cœur de la Gruyère. Sa 17 h.

La Viennoise: soirée scène ouverte. Ve dès 20 h 30.

La Porte à côté: soirée lecture proposée par Les Hauts Parleurs avec des textes d’Igor Gachet et Jonathan Dumani. Rens. www.leshautsparleurs.ch. Sa 19h30.

Jardins de Sainte-Croix: Format Mondial, l’exposition littéraire à ciel ouvert mettant en lumière quinze…