L’album SS retrouvé

En 2016, un album contenant 250 photos inédites d’officiels nazis est découvert aux USA par Stephan Hördler, éminent historien spécialiste de l’Holocauste, qui comprend immédiatement la valeur inestimable de cet album. L’album réunit les photographies d’une «bande d’amis», tous issus de la même région d’Allemagne, tous devenus SS. De 1928 à 1943, l’album photo permet ainsi de suivre leur parcours. Hördler a mené l’enquête, rapprochant les photos de l’album à d’autres plus connues, les visages de ces hommes avec ceux de cadres de camps de concentration pour finir par révéler que c’est à Lichtenburg que ces jeunes hommes ont été formés, une «école» pour futurs bourreaux des camps et les liens de camaraderie et le réseau informel qui leur permettront de…