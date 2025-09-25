FRANCE 3, VENDREDI, À 21 H 10

Pour le premier numéro de cette nouvelle saison, François Berléand, Mireille Dumas et Garou se prêtent au jeu de la «Boîte à secrets». Chacun va révéler une partie précieuse de son histoire et raconter ses souvenirs de moments marquants. Ils auront en outre le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de leurs proches. N’hésitant pas à puiser dans leurs archives personnelles, les trois invités vivront des moments de joie et de retrouvailles. ■