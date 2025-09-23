La FSG Bulle satisfaite de sa BéniCup

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS. Quelque 360 gymnastes ont participé à la 5e édition de la BéniCup samedi à la salle omnisports de Bulle. Société organisatrice, la FSG Bulle y a décroché huit podiums. Un bilan satisfaisant pour Damien Vionnet: «Nous sommes très contents de cette BéniCup tant au niveau de l’organisation que de la performance de nos gymnastes», souligne Damien Vionnet, responsable du concours et entraîneur.

Deuxième de la catégorie C7, Sarah Tebaldi s’est démarquée, tout comme Owen Brodard (C7) et Nathan Kaufmann (hommes) «bronzés» côté masculin. Autre formation régionale à s’être distinguée, Gym Ursy a remporté deux victoires grâce à Jérémy Coquoz (hommes) et Valentin Nicod (C6). «Même si nous sommes deux sociétés concurrentes, nos athlètes s’entendent bien et se tirent vers le…