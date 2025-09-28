La revue sportive de...

Cédric Bugnon

38 ans, Pont, entraîneur et organisateur d’épreuves cyclistes

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LES COURSES EN LIGNE DES MONDIAUX DE CYCLISME AU RWANDA

«Ces Mondiaux en Afrique sont une première. Le vélo étant très utilisé au Rwanda, c’est une excellente chose d’en faire une fête. Ça montre aussi un certain respect. Ça fait longtemps que ce pays organise des courses très sérieuses. Les épreuves en ligne de samedi et dimanche pourraient ne pas être passionnantes. 3350 mètres de dénivelé positif pour les dames, 5475 m pour les hommes, pas de temps de repos: pour un effort d’un jour, c’est démentiel! Trop de difficultés pourraient tuer le spectacle. Seront couronnés des athlètes ayant eu l’opportunité de vivre en altitude quelques semaines avant la compétition ou fait des stages…