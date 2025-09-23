Laurent Oberson

mar, 23. sep. 2025

BULLE

Laurent Oberson s’en est allé le samedi 20 septembre, dans sa 86e année. Un dernier hommage lui sera rendu ce mercredi 24 septembre 2025, à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Le 26 décembre 1939, le foyer d’Irénée et Léonie Oberson a accueilli Laurent. Aux côtés de ses frères Constant et Gaston, il a passé son enfance dans la laiterie de Maules. Plongé dans cet univers, c’est tout naturellement qu’il a appris le métier de fromager. A l’âge de 15 ans, il a intégré l’Union paroissiale de Sâles. D’abord musicien, il a aussi tenu les rôles de directeur, président, caissier et formateur des cadets. Cet investissement a été récompensé au printemps 2024 lorsqu’il a reçu la médaille de vétéran pour ses 70 ans de musique.

Sa destinée a croisé celle de Denise Charrière,…

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
