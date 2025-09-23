BULLE

Laurent Oberson s’en est allé le samedi 20 septembre, dans sa 86e année. Un dernier hommage lui sera rendu ce mercredi 24 septembre 2025, à 14 h 30, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Le 26 décembre 1939, le foyer d’Irénée et Léonie Oberson a accueilli Laurent. Aux côtés de ses frères Constant et Gaston, il a passé son enfance dans la laiterie de Maules. Plongé dans cet univers, c’est tout naturellement qu’il a appris le métier de fromager. A l’âge de 15 ans, il a intégré l’Union paroissiale de Sâles. D’abord musicien, il a aussi tenu les rôles de directeur, président, caissier et formateur des cadets. Cet investissement a été récompensé au printemps 2024 lorsqu’il a reçu la médaille de vétéran pour ses 70 ans de musique.

Sa destinée a croisé celle de Denise Charrière,…