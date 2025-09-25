Le Bilboquet fête ses trente ans

FRIBOURG. Avec une nouvelle direction et des travaux achevés (La Gruyère du 12 juin), Le Bilboquet, à Fribourg, fête à la fois sa réouverture et ses 30 ans, en cette fin de semaine. Les codirecteurs Nicolas Haut et Raphaël Pedroli marquent cette double occasion par un festival sur trois soirées. Celle de ce jeudi, qui réunit les Dicodeurs Marc Boivin, Eric Constantin et Nicolas Haut pour une soirée fribourgeoise exclusive, affiche complet.

Vendredi (20 h 30), le duo vaudois féminin Les Sissi’s proposera On a de la chance avec le temps. Il sera question de la retraite, d’aquagym, d’une bouchère devenue coiffeuse «et plein d’autres combines aux saveurs de chez nous», annonce son site internet. Samedi, place à Ludwika de Mittelsbach & Co et à son cabaret burlesque, intitulé Coup d’un soir.…