Le choix du cri

MUSIQUE

Jehnny Beth

YOU HEARTBREAKER, YOU

Fiction Records

Cinq ans déjà que Jehnny Beth se lançait dans une carrière solo avec To love is to live, marqué par des sonorités pop synthétiques. Et neuf ans se sont déroulés depuis la sortie d’Adore life, de Savages, son groupe de post-punk qui évoluait dans un registre plus radical. Camille Berthomier (son vrai nom) n’a toutefois pas chômé. Comédienne, elle a reçu le César du meilleur espoir féminin pour Un amour impossible et a joué dans Anatomie d’une chute, Kaamelot: premier volet ou, tout récemment, dans la série Hostage de Netflix. Entre autres activités, elle anime encore sur Arte l’émission Echoes with Jehnny Beth.

You Heartbreaker, you s’ouvre sur un cri, se poursuit avec des guitares saturées. Ces neuf morceaux tendus, incandescents,…