Le défi hollandais de Yanis Berthoud

sam, 13. sep. 2025

CYCLISME. Yanis Berthoud prend son envol. En 2026, le Châtelois de bientôt 16 ans intégrera l’académie M19 de l’équipe hollandaise de la Visma Lease a Bike. «C’est une fierté et une énorme motivation pour m’entraîner encore plus fort, réagit le récent champion olympique de la jeunesse européenne. Je peux commencer à rêver en grand.» Yanis Berthoud courra une dernière fois pour le Team Humard Vélo-Passion au Chrono des nations (France), le 18 octobre prochain. Il se rendra ensuite aux Pays-Bas pour rencontrer ses futurs entraîneurs et coéquipiers. «Cette équipe m’apportera un grand soutien matériel aussi. C’est magnifique pour ma carrière!» savoure le jeune Veveysan. QD

