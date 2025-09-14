Le défi hollandais de Yanis Berthoud

CYCLISME. Yanis Berthoud prend son envol. En 2026, le Châtelois de bientôt 16 ans intégrera l’académie M19 de l’équipe hollandaise de la Visma Lease a Bike. «C’est une fierté et une énorme motivation pour m’entraîner encore plus fort, réagit le récent champion olympique de la jeunesse européenne. Je peux commencer à rêver en grand.» Yanis Berthoud courra une dernière fois pour le Team Humard Vélo-Passion au Chrono des nations (France), le 18 octobre prochain. Il se rendra ensuite aux Pays-Bas pour rencontrer ses futurs entraîneurs et coéquipiers. «Cette équipe m’apportera un grand soutien matériel aussi. C’est magnifique pour ma carrière!» savoure le jeune Veveysan. QD