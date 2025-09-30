Le doublé pour Marie-Hélène Pugin

mar, 30. sep. 2025

ATTELAGE. La Bulloise Marie-Hélène Pugin s’est distinguée au championnat fribourgeois d’attelage. Samedi à Fribourg, la membre du club de la Gruyère a remporté les épreuves de maniabilité et de derby. GR

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
Abonnez-vous

Acheter le PDF

Annonces Emploi

Annonces Événements

Annonces Immobilier

Annonces diverses