Le doublé pour Marie-Hélène Pugin

ATTELAGE. La Bulloise Marie-Hélène Pugin s’est distinguée au championnat fribourgeois d’attelage. Samedi à Fribourg, la membre du club de la Gruyère a remporté les épreuves de maniabilité et de derby. GR
Deux ans après l’accident mortel de Romont qui a coûté la vie à un motard de 18 ans, l’automobiliste impliqué a comparu devant le Tribunal de la Glâne. Il est accusé d’homicide par négligence. Son avocat a plaidé l’acquittement.
VALENTIN CASTELLA
ROMONT. Mardi 10 octobre 2023. Il est 22 h 10 lorsqu…