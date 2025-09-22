Le FC Bulle repris chez les espoirs du FC Lugano

VALENTIN THIÉRY, À CANOBBIO.

Football. Rageant pour le FC Bulle. Les Gruériens ont concédé l'égalisation à la 81e (1-1) au Tessin, face à la réserve du FC Lugano. Les hommes de Jean-Philippe Lebeau ont longtemps cru remporter leur premier succès depuis début août en Promotion League grâce à l'ouverture du score méritée d'Aguilar sur penalty (66e). Mais un petit moment de déconcentration sur corner, quasi le seul de dimanche après-midi, en a décidé autrement.

Dommage, car dans l'organisation, l'attitude et les intentions, tout ou presque y était côté bullois. Les Gruériens peuvent toutefois remercier Killian Ropraz. Très tranquille jusqu'à l'égalisation, il a ensuite sauvé deux fois les siens en fin de partie (85e et 94e), alors que Lugano se montrait très maladroit à la 96e.

Bulle est douzième au classement avant de recevoir le relégué Schaffouse dimanche prochain (15 h).

