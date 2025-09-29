Le FC Bulle s'impose enfin, et à domicile

VALENTIN THIÉRY

Football. Premier succès depuis le 9 août pour le FC Bulle, vainqueur 2-0 du FC Schaffhouse ce dimanche après-midi. Une victoire fuyait les Gruériens à Bouleyres depuis février passé. Grâce à ces trois points, ils passent provisoirement huitièmes après la 9e journée de Promotion League. Les buts ont été inscrits avant les vestiaires par Raherinaivo (23e) et Mobulu (28e) et après un premier acte maîtrisé.

Dès l'heure de jeu, Bulle a davantage subi, sans pour autant être ultra dominé par les visiteurs. Victoire méritée pour les Gruériens avant d'aller jouer chez les espoirs du Lausanne-Sport ce samedi.

