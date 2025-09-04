Le Meeting des lancers à Bouleyres

ATHLÉTISME. Le stade de Bouleyres accueille le Meeting des lancers, ce samedi dès 11 h. Organisée par le SA Bulle et le CA Marly, cette compétition verra les athlètes se mesurer sur six essais au javelot, au disque et au poids. GR
Une huitantaine de courageux courent actuellement le Swiss Peaks Trail en Valais.
Ces épreuves de l’extrême séduisent en dépit des impacts méconnus sur la santé.
Traileurs, organisateurs et chercheurs se questionnent sur le phénomène.
QUENTIN DOUSSE
ULTRA-ENDURANCE. «La course la plus longue et la plus difficile au monde!» C’est ainsi que se présente le Swiss Peaks Trail, «maousse» suisse de l’ultra-trail lan…