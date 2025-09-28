Le parc Loretan fête ses dix ans

BULLE. Le souvenir d’Erhard Loretan, disparu en 2011, est toujours bien présent en Gruyère. Il y a dix ans, l’ancien parc des Dousse à Bulle était rebaptisé du nom du célèbre alpiniste. Avec un bloc de grimpe et 14 pommiers pour symboliser les 14 sommets de plus de 8000 mètres qu’il fut le troisième au monde à gravir.

Samedi 4 octobre, une fête est organisée pour commémorer les dix ans du parc Loretan. Cette date coïncide également presque jour pour jour avec les trente ans de la fin de son épopée himalayenne, bouclée le 5 octobre 1995 avec l’ascension du Kangchenjunga.

Projection au Prado

L’événement, ouvert à tous, se déroulera samedi dès 10 h au parc Loretan à Bulle. Au menu: des allocutions notamment des architectes du site et du syndic de Bulle. Mais aussi de la musique avec la…