Les délices du polar sans les recettes

LIVRES

Michaël Perruchoud

LA FIN DU WEEK-END

Okama/collection Tenebris, 256 pages

Dans le genre flic sympa, Jocelyn Mervelet se pose là. Le gars n’a aucune ambition, si ce n’est de boire des coups et jouer aux cartes avec les copains, après le boulot. Son métier, il le fait du bout des doigts, à coups de statistiques trouvées sur internet. Une nuit où il est en train de cuver ses excès de la veille, son chef l’appelle parce qu’une agression s’est produite dans son quartier genevois. C’est à deux pas, Joss rechigne, mais il y va, sans se rendre compte que cette poursuite ratée va le mettre sur la piste d’un meurtrier en série. Encore faudra-t-il retrouver la confiance de ses collègues et supérieurs.

Ecrivain et chroniqueur prolifique, Michaël Perruchoud se lance avec une jubilation…